В 10 километрах от белорусской границы раздаются выстрелы и залпы: как ВСУ "тренируют" врага

На Севере Украины, недалеко от границы с Беларусью, украинские воины проходят оперативно-тактические учения "Оксиморон-2023". Все, чтобы в любое время отреагировать на возможные действия врага.

Об этом рассказал командующий Объединенными Силами ВСУ Сергей Наев. Также генерал-лейтенант отметил, что сейчас угроза с севера против Украины минимальная.

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Враг не пройдет: как тренируются украинские воины

В ТСН сообщают, что в десяти километрах от белорусской границы в Чернобыльской зоне отчуждения украинские бойцы отбивают атаку условного врага, оттачивая навыки совместных действий подразделений разных ведомств.

По легенде противник пытается атаковать позиции наших защитников. Украинские защитники оттесняют его, плотно накрывая огнем и не давая продвинуться вперед. Остатки врага военные уничтожают в помещении построек.

В числе боевого арсенала, с которым тренируются воины, немецкие гранатометы, американские и канадские броневики и снайперские винтовки украинского производства, а также трофейные Т-64.

Защитники уверяют, что с белорусами или без них у российских оккупантов, если решяться вторично наступать с территории Беларуси, нет никаких шансов.

Так, как было в первый раз, когда они сюда зашли, уже так больше не будет, они уже больше сюда не зайдут,

– отмечают бойцы.

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Что известно об обучении "Оксиморон-2023"

В Командовании объединенных Сил ВСУ рассказали, что в Киевской области провели тактико-специальное обучение по обороне зоны отчуждения Чернобыльской АЭС. Тренировки проходят на постоянной основе.

Тренировки украинских воинов: смотрите видео

Сначала военнослужащие готовятся в составе своих подразделений по отдельности. Через определенный период проходят совместные учения, во время которых бойцы оттачивают свои навыки в условиях приближенных к боевым.

Командиры и штабы предусматривают маневры войск и другие военные меры для того, чтобы в любое время вовремя отреагировать на возможные действия врага,

– отметил генерал-лейтенант Сергей Наев.

По словам командующего Объединенными Силами, в настоящее время угроза с севера против Украины минимальна. Проведен ряд комплексов и мероприятий, которые делают невозможным проход вражеских сил через границу.

Украинские защитники постоянно укрепляют границу на Киевском направлении. В частности, обустраиваются и образуются соответствующие заграждения, обеспечивающие непроходимость вражеских сил. Наев подчеркнул, что Киевское направление всегда есть и остается приоритетным. Сейчас ситуация стабильная и контролируемая.

Оперативно-тактические учения по охране и обороне особо важных государственных объектов критической инфраструктуры "Оксиморон-2023" являются плановым мероприятием в рамках общей интенсивной программы подготовки сил и средств.Главная цель учений – приобретение и наращивание оперативных возможностей органов военного управления, воинских частей и подразделений ВСУ, а также других составляющих сил безопасности и обороны государства.