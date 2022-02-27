ВСУ распространили советы, как вести себя на блокпостах

Для выявления российских диверсантов, а также усложнения передвижений оккупационных войск в Украине устанавливают блокпосты. В Вооруженных силах дали советы, как на блокпостах следует вести себя.

Сухопутные войска ВСУ обнародовали в сети несколько практических советов по блокпостам. Их массово обустраивают по всей стране.

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Как вести себя на блокпостах: советы

Для выявления и нейтрализации российских диверсантов, а также усложнения передвижений российских оккупационных войск по всей стране устанавливаются блокпосты,

– отметили в Сухопутных войсках.

Там подчеркнули, что это необходимая мера безопасности, которая спасет многие жизни.

Чтобы избежать недоразумений при прохождении процедур контроля, призывают соблюдать несколько несложных правил.



Как вести себя на блокпостах / Инструкция ВСУ

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