Новость сообщила пресс-служба оперативного командования "Юг". Речь идет об одном из четырех вертолетов (вероятно, Ка-52), подлетавших к территории острова.
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Российские оккупанты пытались организовать поисково-спасательную операцию, но вертолет пригласил посадку на борт "Москвы",
– говорится в сообщении.
Между тем остров Змеиный дымит. В ОК "Юг" заметили, что там раздаются взрывы. Сейчас расследуют результаты операции.
Врага выбили из Змеиного
В конце июня украинским защитникам и защитницам удалось выбить российских оккупантов с острова Змеиного. Новость уже подтвердил Валерий Залужный. Он рассказал, что захватчики не выдержали массированную атаку. По ним били из артиллерии, а также – наносили ракетные и авиаудары.
В настоящее время военная операция еще продолжается. Проверяют, не оставили ли российские оккупанты на Змеином никаких диверсантов или других "сюрпризов".
Нельзя исключать, что захватчики захотят вернуться. В то же время, украинские защитники и защитницы будут оказывать им мощное сопротивление.
"Будем создавать такие условия, что им не то, что невозможно было вернуться, а даже не хотелось", – говорится в сообщении.
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