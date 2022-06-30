Новину повідомила пресслужба оперативного командування "Південь". Мовиться про один з чотирьох гелікоптерів (ймовірно, Ка-52), які підлітали до території острова.

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Російські окупанти намагалися організувати пошуково-рятувальну операцію, але гелікоптер запросив посадку на борту "Москви",

– мовиться у повідомленні.

Тим часом острів Зміїний наразі димить. В ОК "Південь" зауважили, що там лунають вибухи. Наразі дорозслідують результати операції.

Ворога вибили зі Зміїного

Наприкінці червня українським захисникам та захисницям вдалося вибити російських окупантів з острова Зміїного. Новину вже підтвердив Валерій Залужний. Він розповів, що загарбники не витримали масованої атаки. По них гатили з артилерії, а також – завдавали ракетних та авіаударів.

Наразі військова операція ще триває. Перевіряють, чи російські окупанти не залишили на Зміїному жодних диверсантів чи інших "сюрпризів".

Не можна виключати, що загарбники захочуть повернутися. Водночас українські захисники та захисниці чинитимуть їм потужний опір.

"Створюватимемо такі умови, що їм не те, що неможливо було повернутися, а навіть не хотілося", – мовиться у повідомленні.

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