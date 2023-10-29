ВСУ разбили колонну россиян возле Красногоровки: видео мощной работы военных

Украинские военные продолжают невероятное сопротивление российским захватчикам, нанося масштабные потери врагу. В частности, под Красногоровкой Вооруженные Силы прицельным огнем разбили колонну оккупантов.

Стоит отметить, что в последнее время оккупанты понесут невероятные потери в Донецкой области – в частности, из-за попытки окружить Авдеевку. Там погибло наибольшее количество российский военных за весь 2023 год.

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Ликвидированная вражеская колонна

Сухопутные войска ВСУ опубликовали видео, на котором видно работу украинских военных по российской колонне. Оккупанты хотели с помощью бронетехники прорвать оборону украинцев возле села Красногоровка Донецкой области – однако им это не удалось.

Артиллерия 31 ОМБр, 110 ОМБр, 116 ОБрТрО и Отдельной президентской бригады имени гетмана Богдана Хмельницкого накрыла врага во время движения. Часть оставшейся на ходу техники была вынуждена бежать, чтобы не повторить судьбу своих коллег.

Украинская артиллерия работает по колонне россиян: смотрите видео

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