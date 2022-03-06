ВСУ разбили колонны оккупантов, которые двигались в сторону Днепропетровщины
6 марта 2022 , 07:07Читати новину українською
Источник:Генштаб ВСУ
Десантно-штурмовые войска ВСУ 6 марта остановили колонны россиян, пытавшихся выдвинуться в сторону Днепропетровщины.
Захватчики двигались со стороны Балаклеи, что на Харьковщине. Они даже попытались совершить прорыв, но их остановили.
Кстати Враг несет потери и уклоняется от прямого огневого контакта с ВСУ
В результате колонна российской техники осталась разбита.
Оккупанты несут потери
Противник пытается не потерять наступательного потенциала, но имеет большие потери в вооружении, технике и личном составе. Украинцы оказывают мощное сопротивление, поэтому оккупанты уже деморализованы.
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