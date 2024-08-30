ВСУ разгромили штурмовую группу россиян на Торецком направлении и захватили пленных

Оккупанты продолжают наступление в Донецкой области. Особенно жесткими являются бои на Покровском и Торецком направлениях. Несмотря на значительное преимущество противника в личном составе и технике, нашим защитникам удается наносить врагу значительные потери.

В Генштабе заявили, что с начала суток на Торецком направлении произошло не менее 15 боестолкновений. Россияне штурмовали позиции украинских подразделений вблизи Торецка и Нелиповки.

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Разбитые российские штурмовики

В пресс-службе 28-й механизированной бригады ВСУ рассказали о неудачной атаке россиян. Так, воины специального батальона "Шквал" и 5-го стрелкового батальона во время зачистки населенного пункта на Торецком направлении взяли в плен трех штурмовиков. Остальные были уничтожены в бою.



Далее была не менее сложная задача – эвакуация. Враг непрерывно бил по населенному пункту из артиллерии, хотя знал о присутствии своих солдат в нем.



Предоставив пленным домедицинскую помощь, наши воины дождались сумерек и вытащили оккупантов из-под ударов их же "собратьев".

Как защитники захватывали пленных: смотрите видео

К слову, россияне продолжают давить на Покровском направлении. Они зашли в Селидово. Там идут бои. Оккупанты очень хорошо анализируют ситуацию и бьют туда, где в ВСУ есть наименьшая оборона и где украинское войско этого меньше всего ожидает.