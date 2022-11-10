ВСУ разбили штаб оккупантов в Червоном Маяке: почти полсотни погибших
Источник:телеграм-канал "СтратКом ВСУ"
Украинские бойцы 9 ноября поразили сразу 2 опорных пункта российских оккупантов на Юге. Один из ударов пришелся на штаб врага в Червоном Маяке на оккупированной части Херсонщины.
Центр стратегических коммуникаций Вооруженных Сил Украины отчитался, что из-под развалин штаба вытащили около полусотни погибших оккупантов.
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Уцелевшую технику, которая стояла возле штаба, оттащили, но не очень далеко.
Так, у оккупантов есть 2 варианта: или ждать второго отделения "фаер-шоу", или как можно быстрее выполнять приказ Суровикина на "маневр войск",
– добавили в Центре стратегических коммуникаций.
Ранее в соцсетях сообщали о взрывах в населенном пункте Червоный Маяк на оккупированной части Херсона.
Украинский военный корреспондент Андрей Цаплиенко со ссылкой на местные источники сообщил, что были попадания по штабу российских оккупантов, в котором, вероятно, находилось командование российских подразделений, оккупировавших поселок.
Поселок Червоный Маяк в Херсонской области: карта
Оккупанты отступают из Херсона
- Утром 9 ноября российские войска подорвали ключевые мосты в правобережной части Херсонской области, и сами же заявили, что ждут ВСУ.
- Командующий российскими войсками в Украине Сергей Суровикин объявил, что оккупационная армия вынужденно покидает Херсон.
- Президент Владимир Зеленский отреагировал на ситуацию вокруг Херсона. Он отметил, что в информационном пространстве сегодня было очень много радости. Однако Зеленский подчеркнул, что эмоции должны быть более сдержанными. Когда будет наш результат, каждый увидит это.
- Советник министра внутренних дел Ростислав Смирнов сказал, что ВСУ спешить не стоит. Он утверждает, что вопрос Херсона – дело месяца. По словам Смирнова, основная стратегия Генштаба ВСУ – не подвергать военных опасности.
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