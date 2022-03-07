ВСУ разгромили колонны оккупантов, которые везли топливо своим войскам
7 марта 2022 , 14:08Читати новину українською
Источник:телеграм Харьков Life
Вооруженные силы Украины в очередной раз разгромили колонны россиян. Захватчики везли топливо своим войскам.
Украинские защитники продолжают обезвреживать как самого врага, так и его технику. В сети обнародовали видео того, как украинские военные в очередной раз расправились с россиянами.
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ВСУ разгромили колонны оккупантов
Украинцы уничтожили вражескую колонну, пытавшуюся доставить своим помощь в виде топлива. Чем дальше россияне заходят вглубь Украины, тем больше у них потерь и меньше возможности обеспечивать свои войска.
Вооруженные силы разгромили колонны оккупантов: смотрите видео
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