ВСУ поразили 5 из 13 крупных десантных кораблей России в Черном море, – МВД

За время полномасштабной войны украинская армия поразила не менее пяти крупных десантных кораблей российского военно-морского флота. Всего в России осталось 8 таких плавсредств.

Более того, два из восьми оставшихся кораблей слишком стары и не выходят в море. Об этом рассказал спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук.

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Перед самым началом полномасштабного вторжения под предлогом учений они доставили в Черное море через Босфорский пролив еще шесть единиц. В общем – 13,

– отметил Плетенчук.

Как "минусировали" корабли врага ВСУ

Первым Силы обороны уничтожили российский ВДК "Саратов". Произошло это 24 марта 2022 в порту временно оккупированного Бердянска. Также украинские силы тогда нанесли повреждения большим десантным кораблям "Цезарь Куников" и "Новочеркасск".

4 августа украинские морские дроны атаковали Новороссийск, в результате чего был уничтожен ИДК "Оленегорский горняк".

По словам Плетенчука, еще один российский десантный большой корабль находился на ремонте, но его, вероятно, тоже уничтожили.

Сколько осталось кораблей

"То есть, по меньшей мере, пять единиц. Таким образом остается восемь больших десантных кораблей, может больше", – заявил спикер ВМС ВСУ.

В то же время заметив, что эта информация требует уточнения по состоянию на данный момент.

Ранее военно-морской эксперт Defense Express, капитан 1 ранга в отставке Владимир Заблоцкий заявлял, что из восьми имеющихся военно-десантных кораблей, два – непригодны для использования и не выходят в море. По его словам, они "очень старые".

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