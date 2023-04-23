Пять российских БПЛА сбили в Николаевской и Херсонской области: что осталось от дронов

На Юге Украины наши защитники уничтожили еще 5 российских дронов-камикадзе. Оккупанты запустили их вечером субботы, а еще ночью и утром воскресенья.

Достичь целей врагу не удалось: украинские воины мощно отработали по беспилотниках. Дроны превратили в кучку мусора.

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Украинские воины приземлили 5 российских дронов

Сначала о сбитии российских дронов сообщили в Генштабе ВСУ. Позже в воздушном командовании "Юг" уточнили, что в Николаевской и Херсонской областях воины мобильных огневых групп Херсонской зенитной ракетной бригады уничтожили четыре дрона-камикадзе "Ланцет". Вражеские беспилотники приземлили вечером 22 и ночью 23 апреля.

Отметим, около 13 часов спикер ОК "Юг" Владислав Назаров сообщил, что в Николаевской области сбили еще один беспилотник. На этот раз разведывательный "Мерлин". Его около 11:50 обезвредили зенитчики Одесской бригады.



На Юге сбили 4 "Ланцета" / Фото ВК "Юг"

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Все, что осталось от сбитых российских дронов / Фото ВК "Юг"

По данным Генштаба ВСУ по состоянию на утро 23 апреля, с начала полномасштабной войны украинские защитники уже сбили по меньшей мере 2402 российских беспилотника оперативно-тактического уровня.