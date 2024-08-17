Речь идет не только о сбивании разведывательных беспилотников или ракет. Бойцам ПВО даже удалось сбить российскую КАБ. Об этом подробнее корреспондентка 24 Канала Анна Черненко, которая пообщалась с командой ПВО.

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Как военные сбивают вражеские цели

Бойцы 57-й отдельной мотопехотной бригады имени кошевого атамана Костя Гордиенко показали команде 24 Канала обереги украинского неба – комплексы ПВО ближнего радиуса действия. Команды ПВО вынуждены постоянно развиваться и много учиться, ведь россияне модернизируют, модифицируют старое советское оружие. Это оружие потом летит на украинские города и села. Поэтому для военных по противовоздушной обороне постоянное обучение – это насущная необходимость.

С каждой неделей количество БПЛА, которые выпускают по территории Украины, увеличивается. Говорится о таких беспилотниках как ZALA, Cupercam, "Орлан", "Ланцет" и тому подобное. Все эти цели ребята научились сбивать. К сожалению, не всегда удается перехватить вражеский дрон по ряду различных причин. А все же результаты иногда поражают.

В частности, бойцы ПВО, с которыми пообщался 24 Канал, рассказали об уникальном случае, когда им удалось сбить управляемую авиационную бомбу. Сбить КАБ – фактически нереально, но благодаря мастерству украинских военных даже невозможное становится возможным.

С появлением нового оснащения стало лучше. Ночью уже не стреляешь на звук, а стреляешь в то, что видишь. Днем – так же. Видно лучше, потому что стоит цифровая камера,

– рассказал один из военных.

Команда ПВО поделилась своими успехами, в частности в сбивание разведывательных беспилотников врага. По их словам, на Купянском направлении их всегда было очень много. Командир отделения ЗУ-23-2 Константин отметил, что со времен АТО такой плотности огня еще не было. Однако ситуация является нестабильной.

"Не так много они уже летают, чем раньше. Даже два месяца назад летало больше. Уничтожаем", – лаконично объяснил Александр, командир боевой машины "Стрела-10".

Стоит заметить, что количество вражеских целей может отличаться не просто в зависимости от направления, но и даже конкретного дня. Поэтому и данные соответственно могут быть разными.