Мовиться не лише про збиття розвідувальних безпілотників чи ракет. Бійцям ППО навіть вдалося збити російську КАБ. Про це детальніше кореспондентка 24 Каналу Анна Черненко, яка поспілкувалася з командою ППО.

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Як військові збивають ворожі цілі

Бійці 57-ї окремої мотопіхотної бригади імені кошового отамана Костя Гордієнка показали команді 24 Каналу обереги українського неба – комплекси ППО близького радіуса дії. Команди ППО змушені постійно розвиватися й багато вчитися, адже росіяни модернізують, модифікують стару радянську зброю. Ця зброя потім летить на українські міста та села. Тож для військових з протиповітряної оборони постійне навчання – це нагальна потреба.

З кожним тижнем кількість БпЛА, які випускають по території України, збільшується. Мовиться про такі безпілотники як ZALA, Cupercam, "Орлан", "Ланцет" тощо. Усі ці цілі хлопці навчилися збивати. На жаль, не завжди вдається перехопили ворожий дрон з низки різних причин. А все ж результати подекуди вражають.

Зокрема, бійці ППО, з якими поспілкувався 24 Канал, розповіли про унікальний випадок, коли їм вдалося збити керовану авіаційну бомбу. Збити КАБ – фактично нереально, але завдяки майстерності українських військових навіть неможливе стає можливим.

З появою нового оснащення стало краще. Вночі вже не стріляєш на звук, а стріляєш в те, що бачиш. Вдень – так само. Видно краще, бо стоїть цифрова камера,

– розповів один із військових.

Команда ППО поділилась своїми успіхами, зокрема у збиті розвідувальних безпілотників ворога. За їхніми словами, на Куп'янському напрямку їх завжди було дуже багато. Командир відділення ЗУ-23-2 Костянтин зазначив, що з часів АТО такої щільності вогню ще не було. Однак ситуація є нестабільною.

"Не так багато вони вже літають, ніж раніше. Навіть два місяці тому літало більше. Знищуємо", – лаконічно пояснив Олександр, командир бойової машини "Стріла-10".

Варто зауважити, що кількість ворожих цілей може відрізнятися не просто залежно від напрямку, а й навіть конкретного дня. Тож і дані відповідно можуть бути різними.