ВСУ сбили над Днепропетровщиной вражеский беспилотник, он упал людям во двор

Вооруженным Силам удалось сбить вражеский беспилотник в небе над Днепропетровской областью. Летательный аппарат упал во двор местных жителей.

Обломки беспилотника немного повредили дом, на который упали. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

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Обломки зацепили дом

Валентин Резниченко сообщил, что обломки российского беспилотника упали на частный дом в селе. Из-за этого повреждения получили крыша и окно дома, но в целом ситуация нормальная.

Наши военные сбили над Днепропетровщиной вражеский беспилотник. Упал в селе во дворе. Немного задел крышу и окно дома, но все нормально,

– сообщил Резниченко.

Потери России в авиации: последние новости

К утру 28 апреля Россия потеряла 187 самолетов, 155 вертолетов и 215 беспилотников. Во вражеской армии стало еще меньше авиации.

В частности, за минувшие сутки 2 российских вертолета столкнулись. Один из них упал и загорелся;

Тем временем бойцы в зоне ООС сбили вражеский самолет и 5 беспилотников. Также в списке трофеев – сбитая крылатая ракета.

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