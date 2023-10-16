"Хорошо горит": ВСУ сбили российский Ми-8

Украинские защитники сбили российский многоцелевой вертолет Ми-8. Потери противника продолжают расти.

Об этом сообщил командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский. Он поблагодарил за отличную работу военнослужащих 25-й отдельной воздушно-десантной бригады.

Смотрите также "Эта зима будет гораздо хуже": готова ли Украина к атакам на энергетику, - The Washington Post

"Великолепная работа 25-й отдельной воздушно-десантной бригады. Хорошо горит. Молодцы, воины", - добавил Сырский.

Генерал-полковник также опубликовал видео, на котором видно, как пылает вражеский вертолет. В то же время Сырский не уточнил направление, где именно уничтожили вражеский вертолет.

Потери врага

С начала полномасштабной войны Вооруженные силы уничтожили 316 вертолетов русской армии. Многоцелевой вертолет Ми-8, который защитники ликвидировали на этот раз, стал 317-м.

К слову, ранее Сырский сообщил, что ситуация на Лиманско-Купянском направлении обострилась. По его словам, врагу удалось восстановить силы.