ВСУ сбили российский беспилотник в Донецкой области

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины сообщил, что украинцы продолжают успешно "приземлять" российскую технику.

В этот раз наши защитники уничтожили БПЛА (беспилотный летательный аппарат).

Важно Уничтожение крейсера "Москва" стало стратегическим успехом украинцев, – Минобороны Австрии

Известно, что "Орлан-10" в Донецкой области смогли подстрелить Сечеславские десантники.

"Может показаться – пустяк. Но цена одного такого беспилотника составляет около 100 тысяч долларов США" – сообщили в Генштабе ВСУ.

Смотрите фото подбитого беспилотника:

Ранее украинцы опубликовали видео с беспилотника нашего производства, который зафиксировал оккупантов, а также снял их уничтожение.

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