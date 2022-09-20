В Николаевской области ВСУ снова сбили российский БПЛА "Картограф"

Украинские защитники уничтожают российские беспилотники, занимающиеся разведкой. В частности, второй раз за сентябрь в Николаевской области ликвидировали "Картограф".

Об этом сообщили в Центре стратегических коммуникаций ВСУ. Ранее "Картограф" оккупанты использовали также в Сирии.

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"Украинские военные "посадили" разведывательный беспилотник, который оккупанты используют для проведения панорамной аэрофото- и видеосъемки", – рассказали защитники.

Потери российской авиации на Юге

За последние сутки Воздушные силы ВСУ сбили 7 враждебных целей. Речь идет о штурмовике Су-25, управляемой авиационной ракете класса "воздух – поверхность" Х-59 и 5 беспилотниках оперативно-тактического уровня российских оккупационных войск.

Военные отметили, что оккупантов бьет истребительная, штурмовая и бомбардировочная украинская авиация.

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Россияне терроризируют Николаев

В ночь с 18 на 19 сентября враги ударили по Николаеву. Они использовали 9 ракет. В результате атаки повредили 40 домов. Мэр Александр Сенкевич отметил, что жилье людей теперь без окон, с разрушенными крышами.

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