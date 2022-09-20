На Юге ВСУ сбили российский штурмовик Су-25 и дрон иранского производства

Вооруженные Силы Украины сбили российский штурмовик в Херсонской области. Также нашим военным удалось ликвидировать вражеский штурмовик.

Соответствующую информацию сообщило оперативное командование "Юг". Это произошло 20 сентября.

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ВСУ ликвидировали вражеский Су-25 и Shahed 136

Оперативное командование "Юг" сообщило, что 20 сентября:

ориентировочно в 17 часов в Херсонской области военнослужащие зенитной ракетной Одесской бригады воздушного командования "Юг" сбили очередной российский штурмовик Су-25;

Перед этим ориентировочно в 16 часов в Николаевской области сбили вражеский дрон-камикадзе Shahed-136 иранского производства, который российские оккупанты маркируют как "Герань-2".

Командование Юга объяснило, что вражеский дрон – барражирующий боеприпас весом 200 килограммов и размахом крыльев в 2,5 метра.

ВСУ уже сбивали дрон иранского производства

Главный редактор Defence Express Олег Катков 13 сентября рассказал, что ВСУ сбили первый из иранских беспилотников, которые россия использует в войне против Украины.

По его словам, на это указывает характерная форма обломков, найденных возле Купянска, хотя на аппарате указано российское название "Герань-2".

Однако Олег Катков объяснил, что с максимальной вероятностью можно говорить о том, что сбитый беспилотник – это барражирующий боеприпас иранского производства Shahed-136.

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