Украинские десантники сбили российские самолеты Су-25 и Су-30: попадания попали на видео

Украинские защитники сбили российский бронированный штурмовик Су-25 и истребитель Су-30. Динамическая работа десантников попала на видео.

Минус бронированный штурмовик и многоцелевой истребитель

Командование десантно-штурмовых войск ВСУ не уточнило, где именно россия сегодня лишилась двух самолетов. Однако очевидно, что наша авиация продолжит уничтожать вражеские штурмовики и истребители.

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Сегодня в районе выполнения задач, военнослужащими подразделения противовоздушной обороны 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады Десантно-штурмовых войск ВС Украины были сбиты два российских самолета – бронированный штурмовик Су-25 и многоцелевой истребитель четвертого поколения Су-30,

– сообщили десантники.

Офицеры подчеркнули, что воздушное пространство в полосах ответственности находится под полным контролем подразделений противовоздушной обороны Вооруженных Сил Украины.

Россия не имеет преимущества в воздухе

По состоянию на утро 24 сентября украинские воины уничтожили 255 самолетов и 220 вертолетов.

Британская разведка уже акцентировала внимание на потерях россии именно в авиации. Они отметили, что осведомленность российских пилотов часто плохая, а длительное отсутствие в россии преимущества в воздухе остается одним из важнейших факторов, подкрепляющих хрупкость ее операционной структуры в Украине.

Сообщалось, что только в начале сентября россия потеряла по меньшей мере 4 боевых самолета в Украине.

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