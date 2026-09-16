ВСУ поразили российский Су-24 в Крыму и не только
15 – 16 сентября Силы обороны нанесли успешные удары по нескольким ключевым военным объектам российских оккупантов в Крыму и на Востоке страны. Среди пораженных целей – бомбардировщик Су-24.
Детали поражений раскрыли в Генштабе.
Какие цели атаковали Силы обороны?
На аэродроме базирования в Саках во временно оккупированном Крыму украинские военные поразили российский самолет Су-24. Уровень повреждений бомбардировщика пока уточняют.
В районе Донецка подразделения Сил обороны уничтожили место хранения, подготовки и непосредственного пуска вражеских ударных БПЛА.
Кроме того, украинские бойцы успешно поразили пункты управления дронами захватчиков в Старомлыновке и Покровске Донецкой области, а также в Покровском Запорожье.
В Довжанске Луганской области защитники нанесли удар по складу боеприпасов врага.
Базы хранения горюче-смазочных материалов оккупантов были атакованы в Ровеньках на Луганщине и в оккупированном Бердянске Запорожской области.
На территории временно оккупированного Крыма, а именно в населенных пунктах Суворово и Рисово, украинские силы обезвредили посты технических средств разведки "Гренадер".
Ранее стало известно, что Силы обороны поразили Сызранский нефтеперерабатывающий завод в Самарской области и предприятие "Атлант Аэро" в Ростовской области. На обоих предприятиях были зафиксированы взрывы и пожары.