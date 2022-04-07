ВСУ сбили вражескую ракету в Сумской области, которая летела на Полтаву
7 апреля 2022 , 07:42Читати новину українською
Источник:телеграмм Дмитрия Живицкого
В Полтавской области 6 апреля люди слышали взрывы. Власти объяснили, что это ВСУ сбили ракету, летевшую в направлении Полтавы.
Остатки ракеты упали в районе Липовой Долины Роменского района, рассказал глава ОВА Дмитрий Живицкий. Там-то люди и слышали взрывы.
Кстати Была ракета, и не одна, – в Тернопольском облсовете рассказали об авиаударах по городу
Какая ситуация в районе
Глава Роменского РВА, Денис Ващенко добавил, что работают над полным восстановлением автобусных маршрутов.
На территории района нашли и уничтожили 27 кассетных элементов ПТАБ-1 с авиабомбе РБК-500. Они могли сдетонировать в любое время.
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