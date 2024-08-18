ВСУ сбросили российский флаг в Апанасовке Курской области

Вооруженные Силы продолжают операцию в Курской области. Так, в сети показали видео, как военные сбрасывают триколор в селе Апанасовка.

Апанасовка расположена в Кореневском районе Курской области.

Смотрите также Красные линии Путина гибкие, как российские границы․ Почему Москва провалила защиту Курской области

Триколор – на земле

Бойцы 501-го отдельного батальона морской пехоты сбросили российский триколор в селе Апанасовка Курской области и показали соответствующее видео.

Минус российский флаг в Апанасовке: смотрите видео

О взятии Апанасовки писали еще несколько дней назад, однако официальной информации не поступало.

Отметим, что населенный пункт расположен юго-западнее Коренево. Расстояние до районного центра составляет около 13 километров, а до границы с Украиной – 10 километров. Мимо Апанасовки проходит важная дорога, идущая на село Снагость, а оттуда – на само Коренево.

В сети ранее писали, что ВСУ берут Коренево с двух сторон. По данным DeepState, ВСУ продвинулись вплотную к поселку еще на второй день после начала операции в Курской области.