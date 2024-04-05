Для нашего государства нужно разрушать логистические пути внутри России. Такое мнение 24 Каналу озвучил политолог Тарас Загородний.
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"Распад России возможен, когда начнут разрушаться логистические пути внутри страны-агрессора. Например, начнутся удары по нефтепроводам, удары по компрессорам газопроводов. Тогда начнет разрушаться экономика России и эти логистические пути", – сказал политолог.
"Настоящие санкции против россиян"
Тарас Загородний отметил, что уже начало прилетать в Татарстан. Это очень важный индустриальный регион. Там есть, например, Казанский авиастроительный завод, который производит стратегические бомбардировщики Ту-160, и многие другие объекты.
По словам политолога, Украина должна перекрыть экспорт российской нефти. В частности, порты Новороссийска – это очень больная тема для оккупантов.
Никто же не говорил, что нельзя бить по компрессорным насосам, которые перекачивают нефть, например, в сторону порта Новороссийска. Вроде порт живой, только нефть не отгружается. Это будут настоящие санкции против россиян,
– добавил он.
Украина сможет атаковать Урал и Заполярье: главное
- По информации издания BILD, Вооруженные Силы Украины уже вскоре смогут использовать беспилотники с дальнобойностью до 2 000 километров и даже больше.
- Согласно источникам СМИ, до конца 2024 года украинские защитники получат до 10 видов дронов с дальнобойностью до 2 500 километров, а также беспилотник "Сокол-3000" от киевского КБ "Луч", который может пролететь до 3 300 километров.
- Отмечается, что эти новые украинские дроны смогут атаковать объекты в Мурманской области, где расположено примерно 80 военных баз, включая аэродром Оленья, откуда вылетают стратегические бомбардировщики России, которыми наносят массированные обстрелы по Украине.