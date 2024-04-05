Для нашего государства нужно разрушать логистические пути внутри России. Такое мнение 24 Каналу озвучил политолог Тарас Загородний.

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"Распад России возможен, когда начнут разрушаться логистические пути внутри страны-агрессора. Например, начнутся удары по нефтепроводам, удары по компрессорам газопроводов. Тогда начнет разрушаться экономика России и эти логистические пути", – сказал политолог.

"Настоящие санкции против россиян"

Тарас Загородний отметил, что уже начало прилетать в Татарстан. Это очень важный индустриальный регион. Там есть, например, Казанский авиастроительный завод, который производит стратегические бомбардировщики Ту-160, и многие другие объекты.

По словам политолога, Украина должна перекрыть экспорт российской нефти. В частности, порты Новороссийска – это очень больная тема для оккупантов.

Никто же не говорил, что нельзя бить по компрессорным насосам, которые перекачивают нефть, например, в сторону порта Новороссийска. Вроде порт живой, только нефть не отгружается. Это будут настоящие санкции против россиян,

– добавил он.

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