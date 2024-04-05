Для нашої держави потрібно руйнувати логістичні шляхи всередині Росії. Таку думку 24 Каналу озвучив політолог Тарас Загородній.
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"Розпад Росії можливий, коли почнуть руйнуватися логістичні шляхи всередині країни-агресорки. Наприклад, почнуться удари по нафтопроводах, удари по компресорах газогонів. Тоді почне руйнуватися економіка Росії й ці логістичні шляхи", – сказав політолог.
"Справжні санкції проти росіян"
Тарас Загородній зазначив, що вже почало прилітати у Татарстан. Це дуже важливий індустріальний регіон. Там є, наприклад, Казанський авіабудівний завод, який виготовляє стратегічні бомбардувальники Ту-160, та багато інших об'єктів.
За словами політолога, Україна повинна перекрити експорт російської нафти. Зокрема, порти Новоросійська – це дуже болюча тема для окупантів.
Ніхто ж не говорив, що не можна бити по компресорних насосах, які перекачують нафту, наприклад, у бік порту Новоросійська. Начебто порт живий, тільки нафта не відвантажується. Це будуть справжні санкції проти росіян,
– додав він.
Україна зможе атакувати Урал та Заполяр'я: головне
- За інформацією видання BILD, Збройні Сили України вже незабаром зможуть використовувати безпілотники з далекобійністю до 2 000 кілометрів та навіть більше.
- Згідно з джерелами ЗМІ, до кінця 2024 року українські захисники отримають до 10 видів дронів з далекобійністю до 2 500 кілометрів, а також безпілотник "Сокіл-3000" від київського КБ "Промінь", який може пролетіти до 3 300 кілометрів.
- Зазначається, що ці нові українські дрони зможуть атакувати об'єкти в Мурманській області, де розташовано приблизно 80 військових баз, включно з аеродромом "Оленья", звідки вилітають стратегічні бомбардувальники Росії, якими завдають масованих обстрілів по Україні.