В ВСУ снимут все ограничения по должностям женщин

В Украине еще существуют законодательные ограничения относительно должностей женщин в Вооруженных силах Украины. Однако в течение нескольких месяцев все они будут сняты.

Об этом заявила советник главнокомандующего ВСУ по гендерным вопросам Виктория Арнаутова. Сейчас еще есть несколько должностей в Военно-морских Силах, которые имеют определенные ограничения для женщин.

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О каких именно должностях говорится

По словам Арнаутовой, это касается боевых должностей. В частности тех, которые связаны с ядовитыми и взрывчатыми веществами. Впрочем, как она отметила, это не значит, что женщин хотят туда "загнать".

В законодательстве предусмотрено, что не должно быть никаких ограничений для кого-либо.

Когда у нас есть эти ограничения, то получается, что мы не позволяем женщине самостоятельно принимать решение относительно своей судьбы, объективизируем ее,

– подчеркнула Арнаутова.

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