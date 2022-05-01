ВСУ снова ударили по позициям врага на Змеином: разбиты 3 зенитные установки и ЗРК "Стрела-10"

Русские заняли позиции на острове Змеиный, где раздалась легендарная фраза в начале войны. Наши защитники бьют врага и делают все, чтобы вернуть под наш контроль каждый клочок украинской земли.

Удержание позиций на острове Змеиный будет стоить россиянам многих потерь. Наши герои прицельным огнем бьют по позициям оккупантов и наносят им большие потери.

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Точный удар по врагу на острове Змеиный

Как сообщает оперативное командование "Юг", наши герои совершили очередную атаку позиций российских оккупантов на острове Змеиный. Меткость наших воинов нанесла врагу следующие потери:

42 рашиста;

3 зенитные установки;

зенитно-ракетный комплекс "Стрела-10";

машина связи (серверная с телекоммуникационным оборудованием).

Потери врага за сутки: коротко

Украинские воины умело владеют не только отечественными ПЗРК, но и успешно справились с работой со "Стингерами". В частности, враг остался без еще двух штурмовиков Су-25 благодаря удачной работе с теми переносными ракетными комплексами, которые нам предоставляют партнеры. Лэнд-лиз США и помощь других партнеров поможет нашим воинам еще эффективнее обновлять счетчик потерь врага.

Масштабным наступлением в зоне ООС россияне успешно достигают одной цели – ликвидации своего личного состава и техники.

На Луганском направлении ситуация аналогичная – ВСУ разбили врага и традиционно оставили от его техники только кучу обгоревшего металлолома.

На Харьковском направлении особыми успехами россияне тоже не могут похвастаться. Пункт управления, танки, личный состав – после атаки наших невероятных героев на перечисление всех потерь противника у Изюма может уйти немало времени.

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