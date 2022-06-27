ВСУ снова ударили по Змеиному: поражен вражеский ЗРК "Панцирь 1"
Ночью 27 июня ВСУ нанесли 10 точных поражений по оккупантам на острове Змеиный. Операция украинских сил продолжается по сей день.
В очередной раз поражен зенитно-пушечный комплекс "Панцирь1". Об этом на брифинге рассказала начальница объединенного координационного пресс-центра сил обороны Юга Наталья Гуменюк, информирует 24 канал.
Кстати В Генштабе доложили об успехах ВСУ на Змеином
Этой ночью ВСУ произвели более 10 точных поражений по острову. Мы разведываем ситуацию,
– рассказала Гуменюк.
Она также добавила, что в Черном море – шторм, так что природа стоит на нашей стороне. Однако враг оставил на карауле несколько катеров, которые несут на себе 16 крылатых ракет.
В Оперативном командовании "Юг" обнародовал видео удара по оккупантам. На нем видно, как разнородные силы обороны продолжают операцию на Змеином.
Последние новости со Змеиного
Этот остров в Черном море уже более двух месяцев находится под временной российской оккупацией. Захватчики атаковали его в первые дни полномасштабной войны. Часть военных, защищавших остров, попала в плен. Сообщалось, что некоторых ранее уволили во время обмена, но 75 защитников до сих пор находятся в руках захватчиков.
Кстати, оккупанты установили на Змеином новые комплексы противовоздушной обороны. Спутники зафиксировали там новые вражеские системы 9 июня.
- Гуменюк рассказывала об успешной операции ВСУ 23 июня. Тогда врагу нанесли серьезные потери в живой силе и технике. Также обезвредили еще один "Панцирь С1".
- Перед этим представитель Одесской областной военной администрации Сергей Братчук рассказывал, что войска агрессора не имеют возможности пополнять свои запасы на Змеином. Для этого наши защитники проводили соответствующие мероприятия.
- 20 июня в разведке 24 канала сообщили, что украинские военные нанесли удар по острову. Вероятно, врага атаковали американскими артиллерийскими системами HIMARS.
- В оперативном командовании "Юг" официально подтвердили удар, однако отметили, что использовали разные силы и средства.
Какая ситуация на Юге
- Оккупанты продолжают обстреливать регион. Они выпустили крылатую ракету Х-22 по жилому кварталу одного из сел Одесского района. В результате загорелись 3 частных дома и приусадебные здания на общей площади 500 квадратных метров. Осколочные ранения получили 8 человек, среди которых – ребенок.
- Кроме того, ночью из тяжелой ствольной артиллерии ударили по Зеленодольску. Потерь и критических разрушений инфраструктуры, к счастью, нет.
- В Николаевской области утром россияне обстреляли Березнеговатую и Широковскую общины Баштанского района. Там тоже повреждены жилые дома и разрушен детский сад.
- В Херсонской области обильно раздаются взрывы и обстрелы. Многие деревни остались без электроэнергии, воды и газа. Оккупанты совершают беспредел, они уже похищают мужчин. В самом Херсоне захватчики разворачивают российские банки, где планируют выдавать зарплатные карты всем, кто вынужден работать на оккупированных предприятиях. Также оккупанты пытаются запустить "налоговую".
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