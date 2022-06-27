ВСУ снова ударили по Змеиному: поражен вражеский ЗРК "Панцирь 1"

Ночью 27 июня ВСУ нанесли 10 точных поражений по оккупантам на острове Змеиный. Операция украинских сил продолжается по сей день.

В очередной раз поражен зенитно-пушечный комплекс "Панцирь1". Об этом на брифинге рассказала начальница объединенного координационного пресс-центра сил обороны Юга Наталья Гуменюк, информирует 24 канал.

Кстати В Генштабе доложили об успехах ВСУ на Змеином

Этой ночью ВСУ произвели более 10 точных поражений по острову. Мы разведываем ситуацию,

– рассказала Гуменюк.

Она также добавила, что в Черном море – шторм, так что природа стоит на нашей стороне. Однако враг оставил на карауле несколько катеров, которые несут на себе 16 крылатых ракет.

В Оперативном командовании "Юг" обнародовал видео удара по оккупантам. На нем видно, как разнородные силы обороны продолжают операцию на Змеином.

Последние новости со Змеиного

Этот остров в Черном море уже более двух месяцев находится под временной российской оккупацией. Захватчики атаковали его в первые дни полномасштабной войны. Часть военных, защищавших остров, попала в плен. Сообщалось, что некоторых ранее уволили во время обмена, но 75 защитников до сих пор находятся в руках захватчиков.

Кстати, оккупанты установили на Змеином новые комплексы противовоздушной обороны. Спутники зафиксировали там новые вражеские системы 9 июня.

Гуменюк рассказывала об успешной операции ВСУ 23 июня. Тогда врагу нанесли серьезные потери в живой силе и технике. Также обезвредили еще один "Панцирь С1".

Перед этим представитель Одесской областной военной администрации Сергей Братчук рассказывал, что войска агрессора не имеют возможности пополнять свои запасы на Змеином. Для этого наши защитники проводили соответствующие мероприятия.

20 июня в разведке 24 канала сообщили, что украинские военные нанесли удар по острову. Вероятно, врага атаковали американскими артиллерийскими системами HIMARS.

В оперативном командовании "Юг" официально подтвердили удар, однако отметили, что использовали разные силы и средства.

Какая ситуация на Юге

Оккупанты продолжают обстреливать регион. Они выпустили крылатую ракету Х-22 по жилому кварталу одного из сел Одесского района. В результате загорелись 3 частных дома и приусадебные здания на общей площади 500 квадратных метров. Осколочные ранения получили 8 человек, среди которых – ребенок.

Кроме того, ночью из тяжелой ствольной артиллерии ударили по Зеленодольску. Потерь и критических разрушений инфраструктуры, к счастью, нет.

В Николаевской области утром россияне обстреляли Березнеговатую и Широковскую общины Баштанского района. Там тоже повреждены жилые дома и разрушен детский сад.

В Херсонской области обильно раздаются взрывы и обстрелы. Многие деревни остались без электроэнергии, воды и газа. Оккупанты совершают беспредел, они уже похищают мужчин. В самом Херсоне захватчики разворачивают российские банки, где планируют выдавать зарплатные карты всем, кто вынужден работать на оккупированных предприятиях. Также оккупанты пытаются запустить "налоговую".

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