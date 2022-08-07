ВСУ сообщили о "прилетах" ракет по военным объектам в Винницкой области: есть пострадавшие
Источник:Воздушные силы ВСУ
Вооруженные Силы Украины сообщили, что по Винницкой области ударили российские ракеты. Попали в несколько военных объектов.
Соответствующую информацию сообщило 7 августа командование Воздушных сил ВСУ. В этот день в Украине отмечают День Воздушных сил.
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Воздушные силы сообщили о "прилетах"
Воздушные силы вспомнили, что именно так российские оккупанты "поздравили" их с профессиональным праздником.
К сожалению, есть прилеты нескольких ракет по военным объектам в Винницкой области. Есть пострадавшие. Тип ракет устанавливают соответствующие службы,
– говорится в сообщении.
Также там сообщили, что по состоянию на 22:52 7 августа выясняются причины сбоя системы оповещения о ракетной опасности.
Что этому предшествовало
- В вечерней сводке 7 августа Генштаб ВСУ предупреждал об угрозе ракетных ударов по всей территории Украины.
- Вечером ориентировочно в 20 часов 7 августа почти на всей территории Украины звучала воздушная тревога. Отбой раздался только ориентировочно в 21:30.
- В социальных сетях сообщили, что ориентировочно в 20:25 взрывы прогремели в Виннице, Умани, Черкассах, Кременчуге, Кировоградской области. Однако впоследствии информация не подтвердилась.
- Тогда в мэрии Винницы объяснили, что чрезвычайные ситуации в Винницкой городской территориальной общине не зафиксировали.
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