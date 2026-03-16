Мартовское наступление провалилось: ВСУ сорвали стратегическую операцию России

Силы обороны Украины активно противостоят вражеской армии. Несмотря на то, что давление россиян продолжается, его интенсивность совсем не такая, какую планировали захватчики, а особенно военно-политическое руководство страны-агрессора.

Об успехах украинских военных на фронте проинформировал президент Владимир Зеленский.

Как ВСУ сорвали планы оккупантов?

Украинские Силы обороны не дали врагам реализовать запланированную на этот март стратегическую наступательную операцию.

Это, по словам президента, это очень важно, ведь наша сила на фронте формируется благодаря всем украинским позициям, международной поддержке, дипломатии и способности мира стоять вместе с нами, независимо от вызовов.

Наша сила на фронте – это сила абсолютно всех наших позиций,

– подчеркнул Зеленский.

Глава государства также выразил благодарность всем украинским бойцам, которые отражают российские атаки и держат оборону.

Он упомянул о подразделениях в Донецкой области, в Харьковской области, на приграничные Сумщины и на довольно динамичном на сегодняшний день Запорожском направлении.

Заметим! На днях Александр Сырский говорил об этом участке фронта как основной для россиян. Со своей стороны военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в отставке Роман Свитан в эфире 24 Канала отметил, что в этом регионе российские войска находятся в зоне поражения украинского оружия – ракеты ВСУ достают даже до прибрежных территорий.

Россияне там пытаются прибавлять себе сил, но их силы мы уничтожаем,

– отметил президент.

Глава государства добавил, что провел разговор с Главнокомандующим Александром Сырским, после которого заверил, что украинских воинов "есть за что отметить".

Что говорит Зеленский о переговорном процессе?