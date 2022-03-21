ВСУ уничтожили 4 из 10 армий России: 5 авиаполков, 11 батальонов танков, 34 бронебатальона

Оккупанты продолжают нести масштабные потери. Вооруженные Силы Украины уже уничтожили 4 из 10 армий России – ударные и воздушную.

Среди них – авиаполки, батальоны танков и десятки батальонов бронетехники. Об этом сообщил советник главы Офиса Президента Алексей Арестович в своем обращении, передает 24 канал.

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И все это за 26 суток активной фазы войны России с Украиной. Сейчас противник потерял возможность наступать почти везде на территории Украины и ведет только тактические действия – накапливает резервы. Однако они подвергаются сокрушительным ударам наших защитников.

Так, наши войска на 26 сутки уничтожили:

11 батальонов русских танков;

34 батальона боевых бронированных машин;

5 дивизионов реактивной системы залпового огня;

17 дивизионов ствольной артиллерии;

почти 5 авиаполков самолетов и 5 полков вертолетов.

Это составляет 3 комплекта ударных российских армий в качестве оперативно-стратегических соединений. То есть, мы уничтожили 3 ударных и 1 воздушную армию,

– объяснил Арестович.

В целом их в России 10. Советник главы ОП также заверил, что военное руководство Украины контролирует ситуацию.

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