Эстония, Литва и другие: ВСУ учились у коллег, чтобы создать тероборону и движение сопротивления
Источник:24 канал
В Украине работают над тем, чтобы подготовить население к национальному сопротивлению. В этом и других вопросах Украина получила уникальный опыт от зарубежных экспертов.
Об этом сообщил советник командующего Сил специальных операций Вооруженных сил Украины Денис Поданчук. Он отметил, что опытом делились эксперты из Эстонии, Литвы, Латвии, Польши и других стран.
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"Было обработано множество нормативно-правовых документов и учтен этот опыт. Не только о теробороне, но и о движении сопротивления, о котором мало говорят в Украине", – сказал Поданчук.
Он отметил, что зарубежной практикой делились эксперты, которые десятками лет помогают организовывать движения национального сопротивления. Специальные курсы уже проводили в Силах специальных операций.Справка. Профильный комитет рекомендовал к принятию в первом чтении проект закона о территориальной обороне.
Поданчук: У нас уникальный опыт
По словам советника, опыт иностранных государств адаптировали к украинским реалиям, ведь его невозможно перенять без всяких изменений.
Сейчас эксперты смотрят на те решения, которые выработаны у нас, и говорят, что мы – молодцы. Они и сами перенимают этот опыт, потому что у нас он уникальный,
– отметил Поданчук.
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Коротко о движении сопротивления и теробороне
- Национальное движение сопротивления охватывает территориальную оборону, движение сопротивления и подготовку населения к национальному сопротивлению.
- Движение сопротивления будет действовать только на временно оккупированных территориях, однако не все будут принимать в нем участие.
- Военные учения будут обязательными: начальные (в учреждениях среднего образования), базовые и общевойсковые.