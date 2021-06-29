Эстония, Литва и другие: ВСУ учились у коллег, чтобы создать тероборону и движение сопротивления

В Украине работают над тем, чтобы подготовить население к национальному сопротивлению. В этом и других вопросах Украина получила уникальный опыт от зарубежных экспертов.

Об этом сообщил советник командующего Сил специальных операций Вооруженных сил Украины Денис Поданчук. Он отметил, что опытом делились эксперты из Эстонии, Литвы, Латвии, Польши и других стран.

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"Было обработано множество нормативно-правовых документов и учтен этот опыт. Не только о теробороне, но и о движении сопротивления, о котором мало говорят в Украине", – сказал Поданчук.

Он отметил, что зарубежной практикой делились эксперты, которые десятками лет помогают организовывать движения национального сопротивления. Специальные курсы уже проводили в Силах специальных операций.

Поданчук: У нас уникальный опыт

Профильный комитет рекомендовал к принятию в первом чтении проект закона о территориальной обороне.

По словам советника, опыт иностранных государств адаптировали к украинским реалиям, ведь его невозможно перенять без всяких изменений.

Сейчас эксперты смотрят на те решения, которые выработаны у нас, и говорят, что мы – молодцы. Они и сами перенимают этот опыт, потому что у нас он уникальный,

– отметил Поданчук.

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