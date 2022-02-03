ВСУ учились обнаруживать радиацию, а также химическое и биологическое оружие: красноречивые фото

3 февраля 2022 , 20:25
Читати новину українською

Источник:

фейсбук-страница Генштаба ВСУ

В Украине продолжаются профессиональные сборы войск радиационной, химической и биологической защиты. Их участники учились контролировать перемещение радиоактивных веществ и ядерных материалов.

Сборы проводятся на базе Военного института танковых войск в Харькове. 2 февраля началась практическая фаза занятий под руководством Госпогранслужбы.

Интересно В Минобороны объяснили, каким будет призыв в армию с 2024 года

Военные приобретали практические навыки

Руководителем занятий был назначен полковник Юрий Сытник. Он возглавляет отдел экологической безопасности и гражданской защиты командования сил поддержки ВСУ. "Основная цель сбора – это необходимость постоянного наращивания практических умений и навыков", – подчеркнул он.

Участникам представили новейшую технику

Военных учили работать с комплексами автоматизированного контроля за перемещением радиоактивных веществ и ядерных материалов. Такое занятие организовали на пункте пропуска через государственную границу "Гоптовка".

Специалисты ГНСУ представили участникам сборов новейшие образцы вооружения и используемой техники, чтобы выявлять незаконное перемещение источников ионизирующего излучения.

Военные проводят учения на Харьковщине / Фото Генштаба ВСУ

Другие военные учения в Украине

  • Артиллерия ВСУ провела учения возле оккупированного Крыма. Военные отрабатывали, в частности, развертывание на боевых позициях. Также учились и наводке на цели условного противника.
  • Разведчики Военно-морских сил провели учения в Черном море. Они отработали ведение разведки, обороны побережья и портов, охраны судоходства.
Автор: Ірина Буртик