ВСУ учились обнаруживать радиацию, а также химическое и биологическое оружие: красноречивые фото
Источник:фейсбук-страница Генштаба ВСУ
В Украине продолжаются профессиональные сборы войск радиационной, химической и биологической защиты. Их участники учились контролировать перемещение радиоактивных веществ и ядерных материалов.
Сборы проводятся на базе Военного института танковых войск в Харькове. 2 февраля началась практическая фаза занятий под руководством Госпогранслужбы.
Интересно В Минобороны объяснили, каким будет призыв в армию с 2024 года
Военные приобретали практические навыки
Руководителем занятий был назначен полковник Юрий Сытник. Он возглавляет отдел экологической безопасности и гражданской защиты командования сил поддержки ВСУ. "Основная цель сбора – это необходимость постоянного наращивания практических умений и навыков", – подчеркнул он.
Участникам представили новейшую технику
Военных учили работать с комплексами автоматизированного контроля за перемещением радиоактивных веществ и ядерных материалов. Такое занятие организовали на пункте пропуска через государственную границу "Гоптовка".
Специалисты ГНСУ представили участникам сборов новейшие образцы вооружения и используемой техники, чтобы выявлять незаконное перемещение источников ионизирующего излучения.
Военные проводят учения на Харьковщине / Фото Генштаба ВСУ
Другие военные учения в Украине
- Артиллерия ВСУ провела учения возле оккупированного Крыма. Военные отрабатывали, в частности, развертывание на боевых позициях. Также учились и наводке на цели условного противника.
- Разведчики Военно-морских сил провели учения в Черном море. Они отработали ведение разведки, обороны побережья и портов, охраны судоходства.