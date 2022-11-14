Украинские авиаторы мощно ударили по 4 районам с оккупантами на Юге

ВСУ продолжают вести оборону и атаковать засевшего на Юге врага. Так, в течение суток 13 ноября украинские авиаторы поразили 4 района скопления врага.

Удары прилетели на левобережье, куда после деоккупации западной части Херсонщины теперь умело достигают наши защитники. Так, в результате атаки враг понес потери техники, вооружения. Также у россиян есть жертвы среди военных.

Между тем Минобороны заинтриговали украинцев видео с воинами ВСУ, пересекающими Днепр

Как сообщили в ОК "Юг", ракетно-артиллерийские подразделения выполнили 33 огневые задачи. Подтверждена ликвидация 40 оккупантов, 7 единиц авто-бронетехники. Остальные результаты доразведываются.

Враг пытается возводить новые оборонительные рубежи

В то же время враг усилил воздушную разведку, в том числе с помощью беспилотников. Выявляя наши военные позиции, вполне вероятно, что корректируют такие беспилотники и огонь по гражданской инфраструктуре. Вместе с тем возможно и использование дронов-камикадзе.

Кроме того, противник продолжает обустраивать оборону на левом берегу Днепра, пытается создать дополнительные рубежи и удержать уже занятые. Продолжает наносить огненное поражение наших войск и деоккупированных населённых пунктов вдоль правого берега Днепра с применением авиации, тяжелой артиллерии, реактивных систем залпового огня, минометов. В частности, нанес удар двумя ракетами Х-31 в Бериславском районе. К счастью, без потерь и разрушений инфраструктуры. По Марганцу ударил "Ураганом" дважды, тоже обошлось без пострадавших.

Какая ситуация сейчас на Юге:

Ракетоносителей в Черном море пока нет

В Черном море корабельная группировка россиян насчитывает 12 боевых кораблей, среди которых нет ракетоносителя на дежурстве. Но, как говорят военные, это не повод расслабляться. В течение нескольких часов ситуация может претерпеть существенные изменения и ракетоноситель может быть приведен в повышенную боевую готовность.

Несмотря на отсутствие морского ракетоносителя на боевом дежурстве, угроза с моря реальна, атака дронов – вероятна, артиллерийские и другие обстрелы в соответствующих участках вполне возможны и все это вместе – опасно.

Местных призывают не легкомыслить

В ОК "Юг" также напомнили, что даже положительные новости и развитие событий не должны присыпать нашу бдительность. На деоккупированные территории постепенно возвращаются блага цивилизации, которых лишили херсонцев: восстанавливаются электросети, водоснабжение, связь и интернет. В то же время впереди еще очень много работы по стабилизации. Поэтому местным следует придерживаться правил минной безопасности и рекомендаций органов власти: не создавать скопления людей, не находиться на непроверенных территориях, быть осмотрительными и бдительными.

Что известно о ситуации в Херсонской области:

Президент Зеленский рассказал, что после деоккупации стабилизационные мероприятия ввели в 226 населенных пунктах Юга – на этих территориях проживают более 100 тысяч человек.

В свою очередь, глава Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич отметил, что 14 ноября в центре Херсона будут работать взрывотехники. Горожанам не стоит выходить на улицу, чтобы не рисковать своим здоровьем и жизнью.

Местный активист Владимир Молчанов отметил, что путинские командиры не успели опрокинуть на левый берег всех своих военнослужащих. Теперь они разгуливают деоккупированными территориями в штатском.

Это интересно – Украина открыла двери в Крым: смотрите видео