Трупы еще идентифицируют: ВСУ ударили по базе, где расположились сотни кадыровцев

На Запорожье ВСУ в очередной раз ударили по базе, где расположились оккупанты. На этот раз удалось уничтожить вражескую технику и личный состав в Приморске, где расположились несколько сотен кадыровцев.

Недавно украинские военные нанесли мощный удар по двум базам отдыха в Запорожье, которые заняли российские военные. Число погибших оккупантов в результате удара пока неизвестно, однако на одной из баз, "Лазурной", на момент атаки находились приближенные к Рамзану Кадырову командиры.

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Что известно об ударе по военным базам россиян

Удар по базам, превращенным оккупантами в военные, произошел 12 июня. Расположены базы "Солнечная" и "Лазурная" в городе Приморск, недалеко от оккупированного Бердянска.

Смотрите, где на карте расположен Приморск:

В результате удара по базе "Солнечной" украинским военным удалось уничтожить большое количество оккупантов и российской техники. Те же, кто выжил, начали бежать. Часть военных получили ранения, их вывозили машинами скорой помощи. В настоящее время точное количество оставшихся под завалами погибших оккупантов остается неизвестным.



База отдыха в Приморске / Фото из соцсетей



Последствия удара по базе отдыха "Солнечная" / Фото из соцсетей

На территории базы "Лазурная" находились около двух сотен кадыровцев, среди них – и приближенные к самопровозглашённому предводителю Чечни Рамзана Кадырова командиры.

Трупы пока идентифицируют. Потому больше информации сказать не можем. Известно лишь, что к вечеру в "Лазурной" находились около 30 единиц транспорта и около 200 россиян,

– сообщили местные СМИ.

Напомним, что ранее, 9 июня, ВСУ также ударили по базе отдыха, которую заняли россияне, в Херсонской области. Взрывы заметили в районе оккупированного Гениченска.

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