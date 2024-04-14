Украинские пилоты прекрасно выполнили работу, – Олещук об ударе по Луганску
Источник:Николай Олещук
Вчера, 13 апреля, Силы обороны Украины нанесли удар по временно оккупированному Луганску. В Воздушных силах подтвердили поражение вражеского пункта управления "Центр".
Напомним, что оккупационные власти ранее сообщали, что удар был нанесен по машиностроительному заводу. Однако очевидно захватчики в очередной раз не хотят признавать попаданий по российским войскам.
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Олещук поблагодарил за работу украинских летчиков
В полдень 13 апреля был успешно нанесен удар по пункту управления группировки российских войск "Центр" во временно оккупированном Луганске. Командующий Воздушных сил Украины Николай Олещук поблагодарил украинских летчиков за работу.
Выдержав паузу, благодарю летчиков авиации Воздушных сил за успешный, а главное – результативный удар по вражескому объекту на Луганщине 13 апреля 2024 года. Украинские пилоты прекрасно выполнили работу и вернулись на базу,
– заявил он.
Он также добавил, что таких ударов будет становиться все больше, когда Украина получит больше ракет от наших западных партнеров.
Потери оккупантов: последние новости
- За прошедшие сутки ВСУ ликвидировали 890 оккупантов. Общие потери россиян в живой силе составляют около 453 650 человек.
- Командир батальона ударных БпАК "Ахиллес" 92 ОШБр Юрий Федоренко рассказал, что в течение недели возле Часового Яра противник использовал более 30 единиц бронированной техники, из которых 22 были потеряны во время боевых действий. Подразделение "Ахиллес" уничтожило 9 бронированных автомобилей. Еще 2 автомобиля были повреждены и уничтожены штыками.
- Известно, что в течение последних суток авиация Сил обороны Украины провела удары по 11 районам, где расположены военные склады, личный состав и военная техника противника. Также был атакован 1 пункт управления, 2 наземные станции управления беспилотниками и 1 зенитно-ракетный комплекс противника.