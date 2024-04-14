Украинские пилоты прекрасно выполнили работу, – Олещук об ударе по Луганску

Вчера, 13 апреля, Силы обороны Украины нанесли удар по временно оккупированному Луганску. В Воздушных силах подтвердили поражение вражеского пункта управления "Центр".

Напомним, что оккупационные власти ранее сообщали, что удар был нанесен по машиностроительному заводу. Однако очевидно захватчики в очередной раз не хотят признавать попаданий по российским войскам.

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Олещук поблагодарил за работу украинских летчиков

В полдень 13 апреля был успешно нанесен удар по пункту управления группировки российских войск "Центр" во временно оккупированном Луганске. Командующий Воздушных сил Украины Николай Олещук поблагодарил украинских летчиков за работу.

Выдержав паузу, благодарю летчиков авиации Воздушных сил за успешный, а главное – результативный удар по вражескому объекту на Луганщине 13 апреля 2024 года. Украинские пилоты прекрасно выполнили работу и вернулись на базу,

– заявил он.

Он также добавил, что таких ударов будет становиться все больше, когда Украина получит больше ракет от наших западных партнеров.

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