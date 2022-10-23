Сразу 150 "трехсотых": ВСУ удачно ударили по оккупантам в Новой Каховке

Защитники продолжают уничтожать врагов на оккупированных территориях. В очередной раз пламенный "привет" полетел в Новую Каховку, как следствие ранения получили по меньшей мере 150 российских солдат.

150 раненых и 6 единиц уничтоженной техники

В утренней сводке Генштаба Вооруженных сил Украины 23 октября подтвердили уничтожение личного состава и техники врага в Новой Каховке.

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В Новой Каховке Херсонской области в месте дислокации оккупантов ранены до 150 российских военных и уничтожены 6 единиц вооружения и военной техники,

– говорится в сообщении.

Также в ведомстве подтвердили удар по оккупантам в Запорожской области – там ранены около 100 российских военных и уничтожены 5 единиц вооружения и военной техники.

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Аналитики ISW отметили, что Россия продолжает выводить войска с запада Херсона.

В то же время оккупанты готовятся разрушить дамбу Каховской ГЭС. На этом фоне происходит насильственная эвакуация мирных жителей из Херсона.

Россияне полностью вышли из Чкалово и Чаривного в Херсонскую область. Кроме того, российские офицеры и медики были эвакуированы из Берислава.

В то же время в украинском Генштабе отмечают: оставшиеся оккупанты готовят Херсон к уличным боям. Захватчики переодеваются в гражданскую одежду и заселяются в оставленные дома.

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