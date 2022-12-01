ВСУ мощно ударили по позициям врага в Запорожской области: уничтожена техника и сотни раненых
Источник:Генеральный штаб ВСУ
Герои ВСУ мощно ударили по российским оккупантам в Запорожской области. Ранить удалось более 200 захватчиков.
Новые данные Генштаб ВСУ обновил по состоянию на 18.00 1 декабря. Украинские защитники и защитницы уже 281 день героически обороняют страну от полномасштабного вторжения.
Важно Россияне отводят отдельные подразделения и готовят к эвакуации коллаборантов на Запорожье, - Генштаб
Украинские герои наносят врагу колоссальные потери.
В населенных пунктах Мирное, Токмак, Инженерное, Пологи, Ясное и Конские Раздоры Запорожской области потери противника составили более 230 человек ранеными, уничтожено более 15 единиц военной техники разных типов и склад боеприпасов,
– говорится в сообщении.
Данные сейчас уточняют.
Сколько оккупантов уже на концерте у Кобзона
Генштаб ВСУ по состоянию на 1 ноября сообщил, что на концерт в Кобзон удалось отправить уже 89 440 российских оккупантов. Также удалось уничтожить много вражеской техники. В частности:
- танков – 2915 (+1) единиц,
- боевых бронированных машин – 5877 (+5) единиц,
- артиллерийских систем – 1904 (+2) единицы,
- РСЗО – 395 (+0) единиц,
- средств ПВО – 210 (+0) единиц,
- самолетов – 280 (+0) единиц,
- вертолетов – 261 (+0) единица.
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