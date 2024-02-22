Наш ответ пропагандистам: в Сухопутных войсках прокомментировали удар по Херсонщине

Вооруженные Силы Украины 21 февраля ударили по личному составу противника на левобережье Херсонской области. Удары по скоплению российских войск в тылу на полигонах очень деморализуют врага и выбивают из-под ног кремлевской пропаганды информацию о том, что якобы оккупационная армия полностью контролирует левый берег Днепра.

Об этом в эфире 24 Канала сказал председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко. Отметим, что министр убийств России Сергей Шойгу цинично врет о том, что якобы армия страны-агрессора "зачистила украинский плацдарм на левобережье Херсонщины".

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Подготовка к операции

В сети даже появилось видео инцидента. Однако председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ отметил, что за хорошими кадрами поражения вражеских сил стоит огромная закадровая работа.

В частности, проведение разведки, обнаружение вражеских сил, поиск способа обойти системы радиоэлектронной борьбы противника для того, чтобы приблизились беспилотники в глубину тылов, изучение размещения российских средств противовоздушной обороны, подготовка и вычисления, когда солдаты собираются и тому подобное.

Это огромный ресурс. Здесь нужно, чтобы сложилось очень много факторов. Если это становится тенденцией, то мы можем говорить, что россияне должны распределять по приоритетности имеющиеся средства ПВО и РЭБ,

– сказал Тимочко.

Полигоны у врага до сих пор или по крайней мере на данном этапе не были приоритетом номер один для прикрытия. Вероятно, россияне не имеют столь большой плотности средств для прикрытия.

Председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ отметил, что при выполнении таких операций ключевую роль выполняет разведка, которая должна работать в максимально приближенных местах к скоплениям вражеских войск, чтобы определить, когда оккупанты организуются, и вести за ними визуальное слежение.

Проблема россиян – плацдарм ВСУ на левобережье Херсонщины

Удар по полигону в Херсонской области – показатель того, что где-то да и трещит у россиян. Также это играет важную роль в рамках информационной войны. Ведь российский министр обороны Сергей Шойгу заявил, что якобы "Крынки уже взяты".

Россияне умеют придумывать достижения и рассказывать о них. Во времена АТО российские захватчики десятки раз заявляли о якобы захвате Донецкого аэродрома. Затем та же история была с Евгением Пригожиным в Бахмуте, с Авдеевкой тоже был этот вопрос. Такая же кампания происходит в отношении Крынков,

– добавил Тимочко.

Шойгу должен был заявить о "взятии Крынков", ведь президенту России нужно выступать перед федеральным собранием. Два главных раздражителя, которые вызывают вопросы среди россиян и российских военкоров – неспособность армии страны-агрессора быстро занять Авдеевку и выбить наших бойцов на плацдарме в Крынках.

Если с Авдеевкой им это удалось, то до федеральных сборов из Крынков вытеснить наших бойцов не получалось, поэтому Шойгу придумал "победу". Наш ответ на заявления пропагандистов – удар по полигону на Херсонщине,

– рассказал председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ.

На левобережье бойцы ВСУ удерживают довольно хороший плацдарм – более десятка километров. Однако еще украинские военные имеют плацдармы возле Антоновского моста и в Плавнях, которые очень тревожат врага. Ведь россияне понимают, что в любое время такой плацдарм даст возможность перебросить тяжелую бронетехнику, артиллерию и живую силу. Со временем это может превратиться в сплошную линию.

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