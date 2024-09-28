"От дронов не спрячешься": украинские бойцы взорвали тайники оккупантов с пехотой и техникой

Украинские защитники взорвали тайники оккупантов с пехотой и техникой в Харьковской области. Под удар попали и сами российские захватчики.

Об этом сообщили бойцы 3-й отдельной штурмовой бригады. Там показали горячие кадры уничтожения врага.

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На Харьковщине бойцы взорвали укрытия оккупантов

От дронов не спрячешься: взорвали тайники оккупантов с пехотой и техникой! Харьковская область. Среди зарослей дронщики Третьей штурмовой дешифровали замаскированную гаубицу, МТ-ЛБ и нанесли поражения,

– сообщили защитники.

По их словам, россиян, которые пряталась по норам и в здании – FPV ликвидировали изнутри. Также удалось уничтожить очередной грузовик оккупантов на линии боевого соприкосновения и поразить российскую пехоту.

Удар по россиянам на Харьковщине: смотрите видео

Согласно обнародованной информации, по врагу отработало подразделение "Punk group" из 2-го механизированного батальона бригады.

Заметим, что по состоянию на утро 28 сентября Россия потеряла всего 650 640 бойцов. Таким образом только за минувшие сутки противник потерял 1 470 представителей личного состава. Также значительно уменьшились российские арсеналы техники.