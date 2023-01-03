"Хлопок" прилетел в аэропорт Бердянска, где было скопление вражеской техники, – журналист

ВСУ продолжают бить по позициям российских захватчиков на оккупированной территории Запорожской области. В этот раз взорвалась военная техника, которую враг держал вблизи аэропорта Бердянска.

Об этом 24 Каналу рассказал корреспондент из Запорожья. Пока остается под вопросом, что именно прилетело от украинских военных в аэропорт, но, очевидно, это было что-то достаточно мощное.

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Что известно о взрыве в аэропорту Бердянска

Он рассказал, что в районе аэропорта вблизи Бердянска было скопление российской военной техники и раньше в это место уже прилетало. Оккупанты торопливо опубликовали версию о том, что в 35 километрах к северу от города был якобы замечен дрон кустарного производства.

Даже их российские военкоры возразили, что очень много было дыма и взрывов, как для какого-то дрона кустарного производства,

– заметил корреспондент.

Пока остается под вопросом, что именно прилетело от украинских военных в аэропорт Бердянска. Якобы "хлопок" не был работой "Точки-У", но однозначно работало что-то достаточно мощное.

ВСУ "накрыли" скопление российской техники в аэропорту Бердянска: смотрите видео

Какие версии "хлопка" в аэропорту Бердянска

В то же время бердянцы рассказывают, что все произошло не в 35 километрах от города, а гораздо ближе. "Хлопок" посетил аэропорт – над ним потом кружили российские вертолеты.

Среди версий есть то, что, возможно, оккупанты пытались именно оттуда запускать ракету в сторону нашей территории, но она взлетела и упала, как это у них уже бывало,

– сказал корреспондент.

В общем, это одна из версий того, что могло произойти в бердянском аэропорту. По словам местных жителей, там раздались несколько громких взрывов.

Между тем, бердянский батальон территориальной обороны хорошо бьет врага с воздуха, боеприпасами "накрывая" позиции оккупантов. Из местных источников также известно о мощных прилетах, которые этой ночью были в оккупированном Токмаке, где захватчики обычно содержат много техники и боеприпасов. Также что-то взрывалось на оккупированной территории в Молочанске.

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