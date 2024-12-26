В Крыму дрон повредил судно "Федор Урюпин": как Россия использовала украденный у Украины буксир

Украинский дрон 23 декабря поразил судно "Федор Урюпин" во временно оккупированном Крыму в бухте возле поселка Черноморское.

Капитан 1 ранга запаса ВМС Украины Андрей Рыженко рассказал 24 Каналу, что известно о судне "Федор Урюпин" и какую роль корабль играл для оккупационной армии.

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Что известно о судне и насколько оно важно для россиян

"Федор Урюпин" – это классический спасательный буксир. Во время атаки в понедельник, 23 декабря, около 17:00 судно находилось в бухте возле поселка Черноморское. Беспилотник попал выше ватерлинии, судно не затонуло, но значительно повреждено.

Это ближняя точка для нанесения ударов со стороны украинских Сил обороны. Там врагу плохо удается использовать фактор защиты со стороны вертолетно-морской авиации,

– отметил Рыженко.

Буксир "Федор Урюпин" построен в 2010 году. Россияне захватили украинское судно еще в 2014 году во время аннексии Крыма. Согласно базе Marinetraffic, буксир имеет российский флаг, но владельцем указано украинское ГАО "Черноморнефтегаз".

Я так понимаю, что после захвата россияне использовали его для своих нефтяных платформ, которые расположены к западу от Крыма,

– сказал капитан 1 ранга запаса ВМС Украины.

Однако в последнее время его не использовали, потому что эти газовые платформы уже не действуют минимум три года после атак наших сил.

Вероятно, россияне стягивают корабли на западную часть Крымского полуострова, чтобы усилить защиту Кинбурнского полуострова и западную часть Крыма. Оккупанты считают, что это якобы потенциально опасное направление для высадки десанта или рейдовых действий со стороны Вооруженных Сил Украины.

К слову, на территории аннексированного Крымского полуострова регулярно взрывается. В частности, утром 6 декабря возле Крымского моста и судостроительного завода "Залив" были слышны взрывы.