ВСУ ударили по вражеским складам возле Изюма и на Херсонщине: уничтожили много боеприпасов

Отважные украинские защитники продолжают наносить врагу мощные удары и освобождать нашу страну от рашистов. По всей линии фронта враг терпит новые потери.

Храбрые защитники Украины продолжают бить российских оккупантов. Наши мужественные воины делают все для того, чтобы как можно быстрее повторить успех в Харьковской области и отогнать рашистов за границу.

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Уничтожение вражеских складов

Как сообщили в Генеральном штабе ВСУ, враг продолжает наступательные действия в Восточном направлении, особенно в районе Донецка. В Харьковской области враг занят попытками остановить продвижение ВСУ и отсрочить свое изгнание из Украины. Возле Тернового враг пытался идти в атаку, но безрезультатно.

На Изюмском направлении, где рашисты сосредотачивают свои силы и готовятся к бою с героями ВСУ, нашим воинам удалось ослабить оккупантов. Точным ударом наши защитники уничтожили вражеский склад с боеприпасами.

Также воинам ВСУ удалось совершить успешную огненную атаку по полевому складу боеприпасов российских оккупантов на Херсонщине. Снаряды неприятеля пылали возле населенного пункта Давидов Брод.

Новости с фронта: коротко о последних событиях

Российские оккупанты обстреляли позиции ВСУ кассетными боеприпасами. Как сообщили в Генеральном штабе, это произошло на Авдеевском направлении, вблизи населенного пункта Сухая Балка.

Наши храбрые воины на многих направлениях перешли в контрнаступление. Бойцы ССО показали видео, как ликвидируют российских оккупантов в направлении Мариуполя и медленно освобождают от них наши земли.

Усиление своих подразделений россияне производят на Изюмском направлении. На севере Харьковской области наши воины уже начали оттеснять их к границе, поэтому рашисты хотят сохранить свои позиции и остановить продвижение ВСУ.

В Луганской области российские оккупанты продолжают наступательные действия и тяжелые обстрелы. Под мощным вражеским огнем оказались Лисичанск и Северодонецк. Сейчас известно, что в результате вражеских обстрелов погибли как минимум 10 человек. Ранее глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что под контролем Украины осталось 10% области.

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