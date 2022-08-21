ВСУ ударили по позициям россиян на Донбассе: уничтожены "Гиацинт-С" и много оккупантов

Украинские морские пехотинцы нанесли россиянам потери на Донецком направлении. Они попали в скопление врага и техники.

Серьезные потери морские пехотинцы нанесли врагу 20 августа. Артиллерийские подразделения попали прямо в личный состав и технику российской армии.

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Нашим военным удалось уничтожить:

2 танка,

боевую машину пехоты,

автомобиль с боекомплектом,

самоходную гаубицу Гиацинт-С.

12 захватчиков полностью ликвидировали или ранили.

Заметим, что окончательные потери врага еще устанавливают.

Что известно о потерях россиян в Украине

Украинские защитники отправили на "концерт Кобзона" уже 45 200 российских оккупантов. В целом россияне потеряли в Украине:

1 912 танков,

4 224 боевые бронированные машины,

1 028 артиллерийских систем,

266 реактивных систем залпового огня,

141 средство ПВО,

234 самолета,

197 вертолетов,

806 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня,

190 крылатых ракет,

15 кораблей и катеров,

3 143 единиц автомобильной техники и автоцистерн,

99 единиц специальной техники.

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Только за минувшие сутки ВСУ ликвидировали 300 путинских солдат, 5 танков, 12 боевых бронированных машин, 10 артиллерийских систем, 3 дрона. Больше всего военных и техники враг потерял на Донецком и Николаевском направлениях.

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