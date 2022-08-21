ВСУ ударили по позициям россиян на Донбассе: уничтожены "Гиацинт-С" и много оккупантов
Источник:Военно-морские силы ВСУ
Украинские морские пехотинцы нанесли россиянам потери на Донецком направлении. Они попали в скопление врага и техники.
Серьезные потери морские пехотинцы нанесли врагу 20 августа. Артиллерийские подразделения попали прямо в личный состав и технику российской армии.
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Нашим военным удалось уничтожить:
- 2 танка,
- боевую машину пехоты,
- автомобиль с боекомплектом,
- самоходную гаубицу Гиацинт-С.
12 захватчиков полностью ликвидировали или ранили.
Заметим, что окончательные потери врага еще устанавливают.
Что известно о потерях россиян в Украине
Украинские защитники отправили на "концерт Кобзона" уже 45 200 российских оккупантов. В целом россияне потеряли в Украине:
- 1 912 танков,
- 4 224 боевые бронированные машины,
- 1 028 артиллерийских систем,
- 266 реактивных систем залпового огня,
- 141 средство ПВО,
- 234 самолета,
- 197 вертолетов,
- 806 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня,
- 190 крылатых ракет,
- 15 кораблей и катеров,
- 3 143 единиц автомобильной техники и автоцистерн,
- 99 единиц специальной техники.
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Только за минувшие сутки ВСУ ликвидировали 300 путинских солдат, 5 танков, 12 боевых бронированных машин, 10 артиллерийских систем, 3 дрона. Больше всего военных и техники враг потерял на Донецком и Николаевском направлениях.
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