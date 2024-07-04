Несколько оттянули пушки, – боец ВСУ рассказал, как россияне используют артиллерию и дроны

ВСУ успешно уничтожают военные мощности россиян. За июнь 2024 года Силам обороны удалось уничтожить рекордное количество ствольной артиллерии противника.

Лейтенант батальона "Свобода" Национальной гвардии Украины Владимир Назаренко рассказал 24 Каналу, что одним из факторов значительных потерь оккупантов является то, что они постоянно пытаются осуществлять штурмовые действия по всей линии Востока Украины. Россияне пробовали продвинуться с севера Харьковской области, что также привело к значительным потерям.

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Действия россиян на фронте

Оккупанты для атак по украинским позициям активно использовали артиллерию, которую прятали не очень надежно. Силы обороны имели возможность активно уничтожать эту технику противника.

Контрбатарейная борьба для ВСУ очень важна, ведь мы четко понимаем, что пот артиллериста – бережет кровь пехоты. Важно как можно быстрее уничтожить вражескую пушку, чтобы иметь возможность прикрывать собратьев, которые на нулевых позициях,

– подчеркнул Владимир Назаренко.

По его словам, россияне обстреливая войска Украины, используют значительное количество снарядов. Они часто попадали в поля, где не было никаких целей.

Силы обороны же с начала полномасштабного вторжения применяют тактику максимальной точности. Каждый снаряд корректирует следующие выстрелы, чтобы с минимальным расходом боеприпасов максимально уничтожать вражеские цели.

Оккупанты действуют по методичкам массовости. Они пытаются максимально неприцельно атаковать территорию. В последние месяцы враг несет серьезные потери артиллерии, поэтому вынужден оттягивать пушки ближе к своему тылу,

– сказал лейтенант.

Он также отметил, что сейчас враг более активно использует свою артиллерию по нулевым позициям Сил обороны.

Россияне используют дроны

Назаренко отметил, что россияне достаточно активно применяют также и беспилотники. Интенсивность таких атак часто зависит от систем радиоэлектронной борьбы, которая защищает небо над украинскими военными.

"ВСУ стоит совершенствовать такие системы, развивать свою аэроразведку и активнее применять БПЛА, чтобы заставлять врага оттягивать его силы. Противник уже переместил свои пушки на несколько километров. Контрбатарейная работа Сил обороны показывает свою эффективность", – отметил он.