ВСУ уничтожают минимум батальон россиян каждый день: Жданов назвал последствия для оккупантов
Российские захватчики продолжают нести потери. 15 ноября в Мелитополе ВСУ уничтожили штаб одного из подразделений врага. В Запорожской области уничтожены два склада боеприпасов оккупантов: 2 РСЗО "Град" и ЗРК С-300. Также враг потерял 100 человек убитыми и ранеными.
Об этом в своем стриме рассказал военный эксперт Олег Жданов, передает 24 канал. Он отметил, что нашим военным удается удерживать темп – за последний месяц российская армия теряет по меньшей мере по батальону в сутки.
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Хороший показатель украинских военных
Ниже 420 человек – уничтоженных оккупантов – потери российских войск ВСУ не снижает. Это хороший показатель, и он дает надежду, что пополнение этих потерь в конечном счете приведет к большому разрыву между возможностями пополнения потерь оккупантов и реальной ситуации по их поставке из России,
– подчеркнул эксперт.
По словам Жданова, в Каховском районе после нанесения огневых ударов ВСУ по позициям российских войск, оккупанты усиливают комендантскую службу и фильтрационные мероприятия. Это происходит для того, чтобы сделать невозможным перемещение гражданских лиц в районах скопления, где оккупанты заняли позиции.
Он отмечает, что в Каховке российские захватчики пройдут объекты гражданской инфраструктуры и уничтожают вышки сотовой связи.
"Происходит то же, что мы наблюдали на правом берегу Днепра – в Херсоне и в населенных пунктах Правобережья", – отметил Жданов.
ВСУ работает
Жданов рассказал, что авиация сил обороны Украины поразила две позиции ЗРК врага, подразделения ракетных войск и артиллерии сил обороны уничтожили:
- два пункта управления;
- шесть районов сосредоточения живой силы, техники и вооружения оккупантов;
- три склада с боеприпасами;
- три других объекта, на которых находились русские оккупационные войска.
- Во время воздушного российского нападения силы ПВО сбили:
- 4 крылатые ракеты Х-101;
- 2 управляемые авиационные ракеты Х-59;
- 5 беспилотников "Шахед".
По словам эксперта, всего по Украине было выпущено 16 ракет и 5 беспилотников "Шахед"-136. Прилетело по Днепровщине и объектам газодобывающей отрасли Украины.
Россияне лишают газодобычу, и для Украины это может стать в экономическом плане проблемой,
– считает эксперт.
ВСУ уничтожают по батальону оккупантов в сутки: смотрите видео
Ситуация в Запорожской области: коротко
- 15 ноября россиянами был нанесен ракетный удар – 4 ракеты, вероятно С-300 – попали по пригороду Запорожья. Пострадавшие и разрушения не обнаружены.
- В Запорожье, в поселке Камыш-Заря Пологовского района, оккупанты расстреляли семью с двумя детьми. Это произошло в ночь на 18 ноября.
- В Запорожской области россияне обстреливают оккупированные территории, чтобы удерживать градус напряжения и "мобилизовать" население. Также они начали окапываться, потому что думают, что на Запорожском направлении будут наступать ВСУ.
- В оккупированных Мелитополе и Приморске произошел "хлопок" – взрывы прогремели в домах, где проживали коллаборанты, сотрудничавшие с властью оккупантов.