ВСУ уничтожают минимум батальон россиян каждый день: Жданов назвал последствия для оккупантов

Российские захватчики продолжают нести потери. 15 ноября в Мелитополе ВСУ уничтожили штаб одного из подразделений врага. В Запорожской области уничтожены два склада боеприпасов оккупантов: 2 РСЗО "Град" и ЗРК С-300. Также враг потерял 100 человек убитыми и ранеными.

Об этом в своем стриме рассказал военный эксперт Олег Жданов, передает 24 канал. Он отметил, что нашим военным удается удерживать темп – за последний месяц российская армия теряет по меньшей мере по батальону в сутки.

К теме Ракетная агония Путина: как Россия меняет тактику и почему осуществила самый массовый обстрел Украины

Хороший показатель украинских военных

Ниже 420 человек – уничтоженных оккупантов – потери российских войск ВСУ не снижает. Это хороший показатель, и он дает надежду, что пополнение этих потерь в конечном счете приведет к большому разрыву между возможностями пополнения потерь оккупантов и реальной ситуации по их поставке из России,

– подчеркнул эксперт.

По словам Жданова, в Каховском районе после нанесения огневых ударов ВСУ по позициям российских войск, оккупанты усиливают комендантскую службу и фильтрационные мероприятия. Это происходит для того, чтобы сделать невозможным перемещение гражданских лиц в районах скопления, где оккупанты заняли позиции.

Он отмечает, что в Каховке российские захватчики пройдут объекты гражданской инфраструктуры и уничтожают вышки сотовой связи.

"Происходит то же, что мы наблюдали на правом берегу Днепра – в Херсоне и в населенных пунктах Правобережья", – отметил Жданов.

ВСУ работает

Жданов рассказал, что авиация сил обороны Украины поразила две позиции ЗРК врага, подразделения ракетных войск и артиллерии сил обороны уничтожили:

два пункта управления;

шесть районов сосредоточения живой силы, техники и вооружения оккупантов;

три склада с боеприпасами;

три других объекта, на которых находились русские оккупационные войска.

Во время воздушного российского нападения силы ПВО сбили:

4 крылатые ракеты Х-101;

2 управляемые авиационные ракеты Х-59;

5 беспилотников "Шахед".

По словам эксперта, всего по Украине было выпущено 16 ракет и 5 беспилотников "Шахед"-136. Прилетело по Днепровщине и объектам газодобывающей отрасли Украины.

Россияне лишают газодобычу, и для Украины это может стать в экономическом плане проблемой,

– считает эксперт.

ВСУ уничтожают по батальону оккупантов в сутки: смотрите видео

Ситуация в Запорожской области: коротко