Обеспечивает огромные потери врага: как работает "сетка смерти ВСУ"

Полковник Сергей Баранов рассказал, что ВСУ создали "сетку смерти" для россиян. Благодаря ей наши бойцы обеспечивают до 80% потерь врагов.

Временно исполняющий обязанности начальника Главного управления боевых ударных систем Генерального штаба ВСУ рассказал, что наши бойцы достигают дальнобойного оружия врага. Враги же к нашей – нет.

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Как ВСУ создали "сетку смерти" для россиян

Полковник Сергей Баранов рассказал, что западные партнеры Украины даже утверждают, что Вооруженные Силы Украины создали чрезвычайный "килнет" или "сетку смерти ВСУ".

Речь идет о том, что мы научились комплексным огнем всех средств ракетно-артиллерийского поражения обеспечивать успешное наступление пехоты. По статистике, до 80% потерь россиян в боевой технике и живой силе – это наша работа,

– рассказал полковник.

Временно исполняющий обязанности начальника Главного управления боевых ударных систем Генштаба ВСУ объяснил, как это происходит. В частности, по его словам:

наши пушкари и ракетчики комплексно взаимодействуют с другими средствами поражения – с авиацией включительно;

благодаря западным высокоточным ракетно-артиллерийским системам ВСУ скомбинировали и создали дальнобойный "огневой кулак" – он бьет настолько мощно, что враг уже не имеет возможности вести с нами действенную контрбатарейную борьбу.

Кроме того, Сергей Баранов рассказал, что украинские военные не ждут открытия огня артиллерии противника, а заранее обнаруживают его и уничтожают еще до того, как россияне будут готовы нанести удар.

Делается это ювелирно, чтобы не пострадали ни наши войска, ни мирное население и объекты инфраструктуры. Нашу "дальнобойку" враг не достает, а мы их – да,

– заметил полковник.

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