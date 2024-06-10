Уже в течение длительного времени ситуация на этом участке фронта достаточно напряженная. Российские захватчики не оставляют попытки продвижений. Однако Вооруженные Силы Украины сдерживают оккупантов.

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Фантастические кадры ударов украинской авиации

Так, аэроразведчики 47 отдельной механизированной бригады сняли работу авиации на Покровском направлении Донецкой области, где сейчас идут ожесточенные бои за каждый клочок нашей территории.

Бойцы также показали уникальные кадры армейской авиации Сил обороны Украины.

Видео публикуем только сейчас для выдержки протокола безопасности,

– добавили украинские воины.

Работа украинской авиации на Покровском направлении: смотрите видео

Какая сейчас ситуация на Покровском направлении: что известно