Уже в течение длительного времени ситуация на этом участке фронта достаточно напряженная. Российские захватчики не оставляют попытки продвижений. Однако Вооруженные Силы Украины сдерживают оккупантов.
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Фантастические кадры ударов украинской авиации
Так, аэроразведчики 47 отдельной механизированной бригады сняли работу авиации на Покровском направлении Донецкой области, где сейчас идут ожесточенные бои за каждый клочок нашей территории.
Бойцы также показали уникальные кадры армейской авиации Сил обороны Украины.
Видео публикуем только сейчас для выдержки протокола безопасности,
– добавили украинские воины.
Работа украинской авиации на Покровском направлении: смотрите видео
Какая сейчас ситуация на Покровском направлении: что известно
- На Покровском направлении с начала текущих суток произошло 4 боевых столкновения. 2 атаки россиян в районе Новопокровского ВСУ отбили. Сейчас еще продолжаются боевые действия вблизи Евгеновки и Новопокровского. К счастью, там ситуация под контролем Сил Обороны Украины.
- Ранее сообщалось, что там российские захватчики пытаются двигаться от Очеретино в направлении трассы Константиновка-Покровск. Однако достижение этой цели невозможно, ведь для этого оккупанты должны продвинуться по крайней мере на рубеж Андреевка, Клещеевка и захватить Часов Яр.
- В частности, представитель ОСУВ "Хортица" Назар Волошин сообщал, что российская оккупационная армия сосредоточивает усилия на прорыве обороны в направлении Покровска, а также Мирнограда и Селидово. Враг пытается подойти к жизненно важной трассе на Константиновку.
- Более того, существует вероятность, что россияне будут пытаться захватить сам Покровск. Только за прошедшую неделю на этом направлении было почти 220 атак. Впрочем, воины вышеупомянутой 47 отдельной механизированной бригады героически сдерживают по меньшей мере три боевые бригады России.