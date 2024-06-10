Вже протягом тривалого часу ситуація на цій ділянці фронту досить напружена. Російські загарбники не полишають чинити спроби просувань. Однак Збройні Сили України стримують окупантів.

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Фантастичні кадри ударів української авіації

Так, аеророзвідники 47 окремої механізованої бригади зафільмували роботу авіації на Покровському напрямку Донецької області, де наразі тривають запеклі бої за кожен клаптик нашої території.

Бійці також показали унікальні кадри армійської авіації Сил оборони України.

Відео публікуємо лише зараз задля витримки протоколу безпеки,

– додали українські воїни.

Робота української авіації на Покровському напрямку: дивіться відео

Яка зараз ситуація на Покровському напрямку: що відомо