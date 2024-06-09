Однак досягнення цієї мети неможливе, адже для цього окупанти повинні просунутися принаймні на рубіж Андріївка, Кліщіївка та захопити Часів Яр. Про це 24 Каналу сказав координатор групи "Інформаційний спротив" Костянтин Машовець, зауваживши, що на першому місці у ворога просування у північно-західному напрямку.

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Наміри противника щодо Покровського напрямку

Втім, росіяни розуміють, що це просування несе певні загрози для них, тому діють щодо забезпечення флангів. Тобто ворожі війська намагаються вийти на рубіж Сокіл, Новопокровське з погляду забезпечення лівого флангу тією групою, яка хоче прорватися до траси.

Фактично російські загарбники намагаються розширити вклинення, прорив, який вони здійснюють до траси Покровськ-Костянтинівка.

У цьому сенсі я б розглядав ще одну можливість, що вони можуть змістити напрямок своїх головних зусиль ближче до дороги Костянтинівка-Ясинувата у рамках формування плацдарму на торецькому виступі,

– мовив Машовець.

За його словами, найімовірніше, це залежатиме від тих результатів, які армія Росії сподівається досягнути на Краматорському напрямку в районі Часового Яру.

Де росіяни наступають на Донецькому напрямку / Дивіться на карті

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