Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Сергей Грабский. Он объяснил вероятные сценарии поражения вражеской техники.

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Отчаянные попытки удержаться

Враг использует вертолеты в более широком спектре действий, чтобы отразить наступательные действия ВСУ, пояснил Грабский. Но каждый день россияне теряют свою дорогостоящую технику на фоне интенсивности боевых действий.

Это очень отчаянный шаг. Использование авиации всегда было слабым местом российской армии, поскольку это требует серьезного взаимодействия и координации совместных действий. Поэтому они переходят на такой более затратный способ использования военной авиации,

– добавил военный эксперт.

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Варианты поражения техники

По озвученной в эфире 24 Канала информации, россияне базируют Ка-52, в частности, в Бердянске. Имея в резерве дальнобойные ракеты, такие как Storm Shadow, можно поразить вражескую авиацию на указанном расстоянии. Для этого должно быть решение высшего военного руководства, пояснил Грабский. В свою очередь он отметил целесообразность поражения логистических путей обеспечения и складов оккупантов, чтобы исключить их использование этой авиации.

"Можно сбивать отдельный вертолет, используя ракеты, если есть достаточное их количество. Но уничтожив, например, один состав авиационного горючего, мы фактически обездвижеваем целое подразделение российской авиации. Не позволяем им использовать эти вертолеты даже при наличии таких типов. Наша задача – наблюдать и поддерживать наши ВСУ", – добавил военный эксперт.

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